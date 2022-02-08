У сукні з високим розрізом та грубих черевиках: зухвалий образ "Холостячки" Злати Огнєвіч

Артистка продемонструвала новий аутфіт.
Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – у своєму Instagram показала, як провела вихідні.
Співачка сфотографувалася на сходах одного із київських закладів. На Златі біла асиметрична сукня з одним рукавом та високим розрізом, а на ногах – грубі чорні черевики на шнурівці. Вона зібрала волосся у низький хвіст і доповнила образ природним макіяжем.
Вбрання дозволило артистці продемонструвати татуювання на руці та стрункі ноги.
"Вриваюся у цю неділю! Попереду — дуже насичений період: знімання у топовому проєкті країни, концерти та студійна робота! А ще гастролі. Люблю я такий графік", — написала Злата Огнєвіч під знімками.
Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показувала фотографії зі своєї відпустки в Африці. Артистка у рожевому бікіні позувала на пляжі.
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