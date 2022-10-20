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У сукні з високим розрізом та шлейфом: Тіна Кароль у розкішному образі з'явилася на сцені

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У сукні з високим розрізом та шлейфом: Тіна Кароль у розкішному образі з'явилася на сцені

Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

Співачка вийшла до шанувальників у красивому вбранні.

Тіна Кароль виступила у Нью-Йорку. В Instagram вона опублікувала світлини з концерту.

Спочатку на сцені артистка з'явилася у розкішному аутфіті. На ній була елегантна блискуча сукня з об'ємними рукавами, шлейфом і високим розрізом спереду.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

Аутфіт співачка доповнила укладанням з локонами і боковим проділом та ніжним макіяжем.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

Цього вечора Кароль продемонструвала ефектні луки й в інших гарних вбраннях: обтислій срібній сукні, пишній жовтій, патріотичній синьо-жовтій, чорній з вирізами на животі.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

"Надзвичайно вдячна кожному погляду, дотику … до зустрічі!" – написала артситка під світлинами.

Нагадаємо, Кароль у жакеті від українського бренду і без спідниці продемонструвала хорошу розтяжку.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
439
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