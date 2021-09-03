У сукні з високим розрізом та зі змією на шиї: Зендая на червоній доріжці у Венеції

У сукні з високим розрізом та зі змією на шиї: Зендая на червоній доріжці у Венеції

25-річна американська акторка і співачка захопила красивим образом на кінофестивалі.

Зендая відвідала сьогодні, 3 вересня, Венеційський кінофестиваль. Вона прийшла на прем'єру довгоочікуваної фантастичної драми "Дюна", в якій зіграла головну роль.

На червоній доріжці Зендая викликала фурор своїм розкішним аутфітом. Вона сяяла у нюдовій обтислій сукні довжини максі від Balmain з драпуванням на талії і з високим розрізом.

Зендая / Associated Press

За допомогою розрізу акторка демонструвала публіці свої стрункі красиві ноги.

Зендая / Associated Press

Вбрання красуня поєднала з човниками в тон. На шиї у неї було екстравагантне кольє у вигляді біло-зеленої змії, а на пальці — біло-зелена каблучка.

Зендая / Associated Press

Лук Зендая доповнила хвилястою зачіскою у стилі 20-х років і макіяжем з акцентом на очах.

Зендая / Associated Press

Про фільм:

"Дюна" — науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева, знятий за однойменним романом Френка Герберта 1965 року. Це історія про Пола — сина зі знатного і могутнього сімейства, який відправляється з батьком на пустельну планету Арракіс, відому як Дюна.

На планеті немає нічого, крім піску і величезних чудовиськ та меланжу — найціннішої речовини у Всесвіті, наркотику, який продовжує людське життя, забезпечує неймовірний рівень мислення і робить міжсвітові подорожі реальністю. В результаті захоплення влади Пол змушений бігти і ховатися, і це стає початком його епічної подорожі на Дюні.

Читайте також: У блискучому вбранні: розкішна Джессіка Честейн на Венеційському кінофестивалі

78-й Венеційський кінофестиваль. Зіркові гості (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання