У сукні з висячками з бісеру: Емілія Кларк з'явилася на заході "Жінка року"

Для заходу вона обрала лук у світлих тонах.

Зірка серіалу "Гра престолів" – Емілія Кларк – не частий гість на світських церемоніях, тому кожна її поява на публіці привертає увагу. 7 листопада акторка відвідала захід видання Harper's Bazaar "Жінка року" у Лондоні.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

На Емілії була світла сукня міді без бретельок від бренду Emilia Wickstead з колекції весна-літо 2024. Сукня була повністю розшита білим довгим бісером і круглим золотистим. Такий декор одягу надавав йому незвичайний об'єм.

На плечі Емілія накинула пальто молочного кольору.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

Доповнили образ акторки золотистий сатиновий клатч від Tyler Ellis, бежеві туфлі на високих підборах та лаконічні сережки-перлини у вухах.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл. 67-річна акторка прийшла на церемонію із бойфрендом.

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