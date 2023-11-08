У сукні з висячками з бісеру: Емілія Кларк з'явилася на заході "Жінка року"

Для заходу вона обрала лук у світлих тонах.
Зірка серіалу "Гра престолів" – Емілія Кларк – не частий гість на світських церемоніях, тому кожна її поява на публіці привертає увагу. 7 листопада акторка відвідала захід видання Harper's Bazaar "Жінка року" у Лондоні.
На Емілії була світла сукня міді без бретельок від бренду Emilia Wickstead з колекції весна-літо 2024. Сукня була повністю розшита білим довгим бісером і круглим золотистим. Такий декор одягу надавав йому незвичайний об'єм.
На плечі Емілія накинула пальто молочного кольору.
Доповнили образ акторки золотистий сатиновий клатч від Tyler Ellis, бежеві туфлі на високих підборах та лаконічні сережки-перлини у вухах.
Також цей захід відвідала зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл. 67-річна акторка прийшла на церемонію із бойфрендом.
Читайте також:
- Знову в чорному: Емілія Кларк вибрала нудне вбрання для червоної доріжки
- У сукні з глибоким V-подібним декольте: Емілія Кларк відвідала кінофестиваль у Франції
- У сукні з квітковим малюнком: Емілія Кларк на презентації супергеройського серіалу