У сукні з воланами і в обіймах бородатого красунчика: Кара Делевінь на Каннському кінофестивалі
33-річна акторка і модель у вечірньому образі від Tom Ford позувала на червоній доріжці.
Кара Делевінь відвідала четвертий день Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем’єру фільму «Ніжний монстр».
На червоній доріжці модель продемонструвала елегантний образ у чорній вечірній сукні максі від Гайдера Акерманна для бренду Tom Ford.
Вбрання мало волани, американську пройму, галтер-комір і пікантний виріз.
Делевінь зібрала волосся в елегантний гладкий пучок, зробила макіяж з червоною помадою і завершила аутфіт діамантовими прикрасами.
Перед фотокамерами Кара позувала також в обіймах режисера Джордана Ферстмана, якого вона обіймала двома руками за голову, а він її цілував. До речі, Делевінь зіграла одну з головних ролей у дебютному повнометражному фільмі Ферстмана під назвою «Клубна дитина» (Club Kid), який вони презентували на Каннському кінофестивалі.
Нагадаємо, Кара Делевінь на фотоколі у Каннах з’явилася у маскулінному смугастому костюмі і в темній довгій перуці.