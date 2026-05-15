У сукні з воланами і в обіймах бородатого красунчика: Кара Делевінь на Каннському кінофестивалі

Джордан Ферстман і Кара Делевінь / © Jam Press

Реклама

Кара Делевінь відвідала четвертий день Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем’єру фільму «Ніжний монстр».

Кара Делевінь / © Jam Press

На червоній доріжці модель продемонструвала елегантний образ у чорній вечірній сукні максі від Гайдера Акерманна для бренду Tom Ford.

Кара Делевінь / © Jam Press

Вбрання мало волани, американську пройму, галтер-комір і пікантний виріз.

Реклама

Кара Делевінь / © Jam Press

Делевінь зібрала волосся в елегантний гладкий пучок, зробила макіяж з червоною помадою і завершила аутфіт діамантовими прикрасами.

Кара Делевінь / © Jam Press

Кара Делевінь / © Jam Press

Перед фотокамерами Кара позувала також в обіймах режисера Джордана Ферстмана, якого вона обіймала двома руками за голову, а він її цілував. До речі, Делевінь зіграла одну з головних ролей у дебютному повнометражному фільмі Ферстмана під назвою «Клубна дитина» (Club Kid), який вони презентували на Каннському кінофестивалі.

© Jam Press

© Jam Press

Нагадаємо, Кара Делевінь на фотоколі у Каннах з’явилася у маскулінному смугастому костюмі і в темній довгій перуці.

Новини партнерів