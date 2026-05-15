ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

У сукні з воланами і в обіймах бородатого красунчика: Кара Делевінь на Каннському кінофестивалі

33-річна акторка і модель у вечірньому образі від Tom Ford позувала на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Джордан Ферстман і Кара Делевінь

Джордан Ферстман і Кара Делевінь / © Jam Press

Кара Делевінь відвідала четвертий день Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем’єру фільму «Ніжний монстр».

Кара Делевінь / © Jam Press

Кара Делевінь / © Jam Press

На червоній доріжці модель продемонструвала елегантний образ у чорній вечірній сукні максі від Гайдера Акерманна для бренду Tom Ford.

Кара Делевінь / © Jam Press

Кара Делевінь / © Jam Press

Вбрання мало волани, американську пройму, галтер-комір і пікантний виріз.

Кара Делевінь / © Jam Press

Кара Делевінь / © Jam Press

Делевінь зібрала волосся в елегантний гладкий пучок, зробила макіяж з червоною помадою і завершила аутфіт діамантовими прикрасами.

Кара Делевінь / © Jam Press

Кара Делевінь / © Jam Press

Кара Делевінь / © Jam Press

Кара Делевінь / © Jam Press

Перед фотокамерами Кара позувала також в обіймах режисера Джордана Ферстмана, якого вона обіймала двома руками за голову, а він її цілував. До речі, Делевінь зіграла одну з головних ролей у дебютному повнометражному фільмі Ферстмана під назвою «Клубна дитина» (Club Kid), який вони презентували на Каннському кінофестивалі.

/ © Jam Press

© Jam Press

/ © Jam Press

© Jam Press

Нагадаємо, Кара Делевінь на фотоколі у Каннах з’явилася у маскулінному смугастому костюмі і в темній довгій перуці.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie