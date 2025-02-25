У сукні з воланом та оголеними плечима: Зої Салдана в образі від Saint Laurent сяяла на церемонії

Зої Салдана з'явилася на церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) у Лос-Анджелесі. Вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану за гру у фільмі "Емілія Перес".

Зої Салдана / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Зої постала у кастомній асиметричній чорній сукні з оголеними плечима з колекції 2017 року бренду Saint Laurent. Вбрання мало один рукав і волан, прикрашений стразами. Взута вона була у чорні атласні босоніжки на високих платформах і на високих шпильках.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Салдана зробила гладкий хвіст, макіяж смокі-айс і світло-бежевий манікюр. Аутфіт вона прикрасила елегантними сережками і браслетом-кольчугою.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Зої Салдана на кінофестиваль Filming Italy Los Angeles у Лос-Анджелесі одягла чорне вбрання від Saint Laurent. На ній була прозора блузка з довгими рукавами і бантом та чорні штани.

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