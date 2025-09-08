У сукні з вузлами і складками: Кірстен Данст з'явилася на прем'єрі фільму в Торонто

Кірстен Данст / © Getty Images

Реклама

Голлівудська зірка Кірстен Данст з’явилася на червоній доріжці в Торонто на Міжнародному кінофестивалі. Вона прийшла на прем’єру фільму «Грабіжник за покликанням», в якому зіграла з Ченнінгом Татумом.

Кірстен мала елегантний і незвичний вигляд у сукні пастельного м’ятного кольору від Модного дому Valentino з круїзної колекції 2026. Її вбрання мало відкриті плечі, а на грудях і під грудьми сукню прикрашали два вузли й вирізи. Також у сукні були дрібні складки у верхній частині, а спідниця була пряма й довга, і мала невеликий шлейф. Образ Кірстен доповнила укладанням та прикрасами з діамантами — лаконічним браслетом і сережками у вигляді бантиків від ювелірного бренду Sophie Bille Brahe.

Кірстен Данст / © Getty Images

Також Крістен і Ченнінг позували разом для портрета в межах презентації фільму. Акторка одягла вже більш лаконічну сукню в квітковий принт.

Реклама

Кірстен Данст і Ченнінг Татум / © Associated Press