У сукні з вирізами на талії: 71-річну Опру Вінфрі папараці зазнімкували в човні у Венеції

Опра Вінфрі / © Getty Images

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Опра Вінфра була серед запрошених віп-гостей на весілля американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес. Телеведучу зазнімкували у Венеції, коли вона сіла до човна, щоб вирушити на перший захід весільних урочистостей — неформальний вітальний вечір у монастирській зоні поряд із церквою Мадонна дель’Орто. Побачивши папараці, вона їм усміхнулася і помахала обома руками.

Опра Вінфрі / © Getty Images

На Опрі була сукня кольору марсала з білим принтом, короткими рукавами і вирізами на талії. Аутфіт телеведуча доповнила об’ємною зачіскою з локонами та макіяжем смокі-айс. На обличчя вона наділа сонцезахисні окуляри з рожевими лінзами, а вуха прикрасила сережками з діамантами у вигляді серця.

Нагадаємо, на весілля Безоса і Санчес до Венеції приїхали також Кріс Дженнер зі своїми доньками, Леонардо Ді Капріо, Іванка Трамп та інші.

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