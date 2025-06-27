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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1195
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1 хв

У сукні з вирізами на талії: 71-річну Опру Вінфрі папараці зазнімкували в човні у Венеції

Популярна журналістка й телеведуча приїхала до Італії на весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Опра Вінфрі

Опра Вінфрі / © Getty Images

Опра Вінфра була серед запрошених віп-гостей на весілля американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес. Телеведучу зазнімкували у Венеції, коли вона сіла до човна, щоб вирушити на перший захід весільних урочистостей — неформальний вітальний вечір у монастирській зоні поряд із церквою Мадонна дель’Орто. Побачивши папараці, вона їм усміхнулася і помахала обома руками.

Опра Вінфрі / © Getty Images

Опра Вінфрі / © Getty Images

На Опрі була сукня кольору марсала з білим принтом, короткими рукавами і вирізами на талії. Аутфіт телеведуча доповнила об’ємною зачіскою з локонами та макіяжем смокі-айс. На обличчя вона наділа сонцезахисні окуляри з рожевими лінзами, а вуха прикрасила сережками з діамантами у вигляді серця.

Нагадаємо, на весілля Безоса і Санчес до Венеції приїхали також Кріс Дженнер зі своїми доньками, Леонардо Ді Капріо, Іванка Трамп та інші.

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