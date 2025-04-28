У сукні з вирізами по тілу: схудла Серена Вільямс у дивному вбранні з'явилася на івенті

Серена Вільямс / © Associated Press

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Серена Вільямс не часто відвідує світські заходи. І ось нарешті екстенісистка з’явилася на галавечорі Time100, присвяченому найвпливовішим людям світу. Захід відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

© Associated Press

На червоній доріжці Серена постала у доволі дивному вбранні, у якій вона продемонструвала схудлу фігуру. На ній була чорна сукня міді з оголеною лінією плечей із весняно-літньої колекції бренду Stella McCartney. По всій довжині вбрання мало вирізи, що мало не дуже гарний вигляд.

© Associated Press

Аутфіт Вільямс доповнила прозорими чорними оперними рукавичками і чорними лакованими босоніжками з ремінцями. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила довгими діамантовими сережками, а шию — діамантовим кольє, на руці зверху рукавички у неї був годинник.

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© Associated Press

Нагадаємо, Серена Вільямс станцювала під час виступу Кендріка Ламара на Супербоулі.