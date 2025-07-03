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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
216
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1 хв

У сукні з вирізами: Рейчел Броснаген на прем'єрі нового "Супермена"

Акторка одягла оригінальну сукню, яка привернула багато уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рейчел Броснаген

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Зірка комедійного серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» Рейчел Броснаген відвідала захід для шанувальників «Супермена» у кінотеатрі Cineworld Leicester Square у Лондоні. У перезапуску франшизи акторка зіграла журналістку Лоїс Лейн.

Перед фотографами вона позувала у довгій вечірній сукні від Armani Privé, яка була приталеного силуету і пошита з шимерної тканини. Також сукня виконана на одне плече і мала великі вирізи з одного боку. Прикрашали вбрання чотири великі брошки з камінням бордового кольору.

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Волосся Рейчел було укладено в об'ємну зачіску, а на її обличчі був лаконічний макіяж.

Рейчел Броснахен / © Associated Press

Рейчел Броснахен / © Associated Press

Супермена у перезапуску франшизи зіграє Девід Коренсвіт, який також вийшов на публіку. Актор носив штани та оксамитовий піджак із білою сорочкою. Оригінальності образу додавала червона краватка-метелик і хустка в нагрубній кишені.

Рейчел Броснаген і Девід Коренсвіт / © Associated Press

Рейчел Броснаген і Девід Коренсвіт / © Associated Press

А як знімали фільм «Супермен» у 1977 році у Нью-Йорку ми показували раніше. Під прицілом папараці тоді опинилися Крістофер Рів у ролі Кларка Кента (Супермена) та Марго Кіддер у ролі Лоїс Лейн.

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