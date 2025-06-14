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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
1 хв

У сукні з вирізом під грудьми: Олівія Вайлд відвідала кінофестиваль в Італії

Акторка віддала перевагу романтичному вбранню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Getty Images

В Італії стартував 71-й міжнародний кінофестиваль у Таорміні і однією з гостей заходу стала акторка Олівія Вайлд відома багатьом серіалом «Доктор Гаус».

Зірка з’явилася на заході в оливковій вечірній сукні, яка мала глибоке декольте та трикутний виріз під грудьми. Спідниця сукні була довгою та декорована дрібними складками. Це вбрання Олівії було від італійського Модного дому Prada. Образ акторки доповнила романтична зачіска з легкими локонами, макіяж та прикраса на шиї у вигляді ланцюжка із двома кулонами.

Олівія Уайлд / © Getty Images

Олівія Уайлд / © Getty Images

У цьому вбранні Олівія мала романтичний та ніжний вигляд. Сукня чудово підходила для отримання премії.

Нагадаємо, що також у Таорміні з’явився 42-річний актор Генрі Кавіл, відомий багатьом за серіалом «Відьмак» та фільмом «Супермен», і його кохана Наталі Віскузо.

Генрі Кавілл та Наталії Віскузо / © Getty Images

Генрі Кавілл та Наталії Віскузо / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс / © Getty Images

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Instagram Олівії Вайлд

Олівія Вайлд / © Instagram Олівії Вайлд

Дата публікації
Кількість переглядів
421
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