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- Шоу-бізнес
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У сукні з вирізом під грудьми: Олівія Вайлд відвідала кінофестиваль в Італії
Акторка віддала перевагу романтичному вбранню.
В Італії стартував 71-й міжнародний кінофестиваль у Таорміні і однією з гостей заходу стала акторка Олівія Вайлд відома багатьом серіалом «Доктор Гаус».
Зірка з’явилася на заході в оливковій вечірній сукні, яка мала глибоке декольте та трикутний виріз під грудьми. Спідниця сукні була довгою та декорована дрібними складками. Це вбрання Олівії було від італійського Модного дому Prada. Образ акторки доповнила романтична зачіска з легкими локонами, макіяж та прикраса на шиї у вигляді ланцюжка із двома кулонами.
У цьому вбранні Олівія мала романтичний та ніжний вигляд. Сукня чудово підходила для отримання премії.
Нагадаємо, що також у Таорміні з’явився 42-річний актор Генрі Кавіл, відомий багатьом за серіалом «Відьмак» та фільмом «Супермен», і його кохана Наталі Віскузо.