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У сукні з вишивкою від Schiaparelli: ефектний образ Лорен Санчес у перший день весільних урочистостей
Наречена американського мільярдера обрала для першого дня святкування весілля вбрання з оголеними плечима, яке підкреслило її тонку талію.
Папараці зазнімкували наречених — Джеффа Безоса і Лорен Санчес — на причалі готелю Aman на Гранд-каналі, де вони зупинилися. Пара сідала на човен, щоб відправитися на неформальний вітальний вечір у монастирській зоні поруч із церквою Мадонна дель’Орто.
Вони мали щасливий вигляд. Побачивши своїх гостей у човнах, Джефф і Лорен радісно усміхалися і махали їм.
А ще вони ніжно поцілувалися на камери для фотографів.
Для першого дня весільних урочистостей Санчес обрала ефектну сукню кольору айворі силуету «пісочний годинник» із кутюрної колекції сезону весна 2025 італійського Модного дому Schiaparelli. Вбрання було прикрашене флористичною вишивкою — пастельних блакитного, зеленого і хакі кольорів — із торочкою на квітах. На спідниці також можна розгледіти культові «очі» бренду.
Сукня мала оголені плечі, відворот на ліфі і блискучий корсет, який ідеально підкреслив її тонку талію.
Аутфіт Лорен доповнила гостроносими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала у високий хвіст, який накрутила в локони, і уклала чубчик на один бік. Макіяж жінки був у нюдово-бежевих відтінках. Вуха телеведуча прикрасила масивними діамантовими сережками-цвяшками, а руки — каблучками.
Джефф був одягнений у чорний костюм і білу сорочку. На обличчі у нього були окуляри-авіатори.