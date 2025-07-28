У сукні з високим розрізом: дружина Віктора Павліка у ніжному образі з'явилася на презентації пісні Трінчер

Катерина Реп'яхова

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Дружина Віктора Павліка — Катерина Реп’яхова — завітала на закриту презентацію нової сміливої пісні «Півонії» і кліпу Анни Трінчер, яка відбулася у квітковому просторі Botanic Butique.

Блогерка дотрималася дрескоду заходу white & pink і з’явилася на івенті у ніжному біло-рожевому образі. На ній була сукня на тонких бретельках, з квітковим принтом і високим розрізом на спідниці.

Катерина Реп’яхова

Аутфіт Катерина доповнила кремовими босоніжками. Вона зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж у ніжних відтінках і завершила лук сережками-цвяшками та перлинними браслетом і каблучкою.

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Катерина Реп’яхова

Як відбулася прем’єра пісні «Півонії» Анни Трінчер, читайте у нашому матеріалі.