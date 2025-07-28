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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

У сукні з високим розрізом: дружина Віктора Павліка у ніжному образі з'явилася на презентації пісні Трінчер

Блогерка прийшла привітати Анну Трінчер із прем’єрою її нової композиції.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Реп'яхова

Катерина Реп'яхова

Дружина Віктора Павліка — Катерина Реп’яхова — завітала на закриту презентацію нової сміливої пісні «Півонії» і кліпу Анни Трінчер, яка відбулася у квітковому просторі Botanic Butique.

Блогерка дотрималася дрескоду заходу white & pink і з’явилася на івенті у ніжному біло-рожевому образі. На ній була сукня на тонких бретельках, з квітковим принтом і високим розрізом на спідниці.

Катерина Реп’яхова

Катерина Реп’яхова

Аутфіт Катерина доповнила кремовими босоніжками. Вона зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж у ніжних відтінках і завершила лук сережками-цвяшками та перлинними браслетом і каблучкою.

Катерина Реп’яхова

Катерина Реп’яхова

Як відбулася прем’єра пісні «Півонії» Анни Трінчер, читайте у нашому матеріалі.

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