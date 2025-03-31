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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
1 хв

У сукні з високим розрізом і декольте до пупка: американська модель у спокусливому образі позувала на премії

Ебоні Райлі у відвертому вбранні і без бюстгальтера прийшла на музичний захід.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Ебоні Райлі

Ебоні Райлі / © Associated Press

Американська модель і співачка Ебоні Райлі, яка відома під сценічним псевдонімом Райлі Монтана, відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.

Ебоні Райлі / © Associated Press

Ебоні Райлі / © Associated Press

На "червоній" доріжці вона з'явилася у сексуальному аутфіті. На манекенниці була чорна сукня, яка складалася з жакета-боді з глибоким декольте аж до пупка і спідниці максі з високим розрізом до стегна, що дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Ебоні Райлі / © Associated Press

Ебоні Райлі / © Associated Press

Вбрання Ебоні скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках. У неї була коротка зачіска, макіяж із пишними віями і молочний манікюр. Вуха Райлі прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, руки – каблучкою і браслетом, а спідниця була скріплена елегантною брошкою з камінням.

Ебоні Райлі / © Associated Press

Ебоні Райлі / © Associated Press

 

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