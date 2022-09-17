У сукні з яскравими квітами: Олівія Вайлд приїхала на кінофестиваль у Сан-Себастьяні

Акторка Олівія Вайлд приїхала на кінофестиваль у Сан-Себастьяні, де представила свій новий фільм "Не хвилюйся, люба" – друга режисерська стрічка знаменитості.

38-річна режисерка та акторка представляє стрічку, в якій грає її коханий Гаррі Стайлс та акторка Флоренс П'ю. Раніше фільм показували під час Венеційського кінофестивалю.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Це історія про домогосподарку Еліс, яка раптом з'ясовує, що її коханий чоловік не той, ким здається. Дія відбувається у 50-х роках. Вайлд також виступила продюсеркою спільно з Роєм Лі та Кеті Сільберман.

На фестивалі Олівія з'явилася у жовтій максісукні з квітковим принтом від Kwaidan Editions з колекції весна-літо 2019 року. Сукня була з високою горловиною та великим квітковим принтом.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

З прикрас акторка одягла лише сережки, зробила легкий денний макіяж, а волосся зібрала у недбалу зачіску.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Світову прем'єру фільму заплановано на 23 вересня 2022 року.

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