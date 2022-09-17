У сукні з яскравими квітами: Олівія Вайлд приїхала на кінофестиваль у Сан-Себастьяні

Акторка Олівія Вайлд приїхала на кінофестиваль у Сан-Себастьяні, де представила свій новий фільм "Не хвилюйся, люба" – друга режисерська стрічка знаменитості.
38-річна режисерка та акторка представляє стрічку, в якій грає її коханий Гаррі Стайлс та акторка Флоренс П'ю. Раніше фільм показували під час Венеційського кінофестивалю.
Це історія про домогосподарку Еліс, яка раптом з'ясовує, що її коханий чоловік не той, ким здається. Дія відбувається у 50-х роках. Вайлд також виступила продюсеркою спільно з Роєм Лі та Кеті Сільберман.
На фестивалі Олівія з'явилася у жовтій максісукні з квітковим принтом від Kwaidan Editions з колекції весна-літо 2019 року. Сукня була з високою горловиною та великим квітковим принтом.
З прикрас акторка одягла лише сережки, зробила легкий денний макіяж, а волосся зібрала у недбалу зачіску.
Світову прем'єру фільму заплановано на 23 вересня 2022 року.
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