У сукні з жовтого скотчу: Джіджі Хадід пройшлася подіумом у вбранні, яке шокувало

Бренд Vetements скопіював вбрання бренду Balenciaga і одягнув у нього Хадід.

Відома американська модель – 29-річна Джіджі Хадід – взяла участь у шоу бренду Vetements, яке відбулося в межах Тижня моди в Парижі.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

На подіум дівчина вийшла у вбрання, яке шокувало — жовтій мінісукні, яка була зроблена зі скотчу з червоним логотипом DHL — міжнародної компанії експрес-доставки вантажів та документів.

У сукні не було бретельок, а Хадід носила її в поєднанні з туфлями на підборах, які теж були обклеєні скотчем цієї ж компанії.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Подібні речі відомі бренди найчастіше створюють, щоби просто привернути увагу до своїх колекцій. Проте з огляду на те, що креативний директор Vetements Гурам Гвасалія, рідний брат Демни Гвасалії — керівника Модного дому Balenciaga, такий модний хід здається черговим викликом його братові. Річ у тому, що між братами давно існує конкуренція і дуже схожа ідея зі скотчем вперше з'явилася в колекції Balenciaga осінь-зима 2022. Тоді на шоу бренду повністю обмотана жовтим скотчем прийшла сама Кім Кардашян.

Також зазначимо, що через кілька годин після показу Vetements, Хадід також пройшлася подіумом Модного дому Victoria Beckham, демонструючи вбрання з колекції весна-літо 2025.

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