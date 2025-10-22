У сукні з зірками і птахами: Ешлі Грем прийшла на галавечір після тріумфу на Victoria’s Secret

Ешлі Грем / © Getty Images

Модель plus size Ешлі Грем відвідала щорічний галавечір Room to Grow, який відбувся у бальному залі в Нью-Йорку. Вона мала розкішний і гламурний вигляд, оскільки обрала для свого виходу сукню-бюстьє від Clio Peppiatt.

Сукня була без бретелей, розшита чорним бісером, а також мала гламурну золоту вишивку у вигляді зірок, Місяця, рослин і птахів. Вбрання гарно сиділо на фігурі знаменитої моделі, а доповнила вона його сережками, макіяжем та укладанням з легкими локонами.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ця поява красуні на публіці — перша після її грандіозного виходу на подіум під час Victoria’s Secret Fashion Show 2025, що відбулося 15 жовтня у Нью-Йорку. На подіумі Ешлі продемонструвала розкішне вбрання чорного кольору з крилами.

