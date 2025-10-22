ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

У сукні з зірками і птахами: Ешлі Грем прийшла на галавечір після тріумфу на Victoria’s Secret

Сукня ідеально підкреслювала фігуру зірки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Getty Images

Модель plus size Ешлі Грем відвідала щорічний галавечір Room to Grow, який відбувся у бальному залі в Нью-Йорку. Вона мала розкішний і гламурний вигляд, оскільки обрала для свого виходу сукню-бюстьє від Clio Peppiatt.

Сукня була без бретелей, розшита чорним бісером, а також мала гламурну золоту вишивку у вигляді зірок, Місяця, рослин і птахів. Вбрання гарно сиділо на фігурі знаменитої моделі, а доповнила вона його сережками, макіяжем та укладанням з легкими локонами.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ця поява красуні на публіці — перша після її грандіозного виходу на подіум під час Victoria’s Secret Fashion Show 2025, що відбулося 15 жовтня у Нью-Йорку. На подіумі Ешлі продемонструвала розкішне вбрання чорного кольору з крилами.

Ешлі Грем на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Ешлі Грем на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie