У сукні з золотими ланцюгами: зірка "Білосніжки" Рейчел Зеглер вийшла на червону доріжку у Лондоні

Рейчел Зеглер / © Associated Press

24-річна акторка Рейчел Зеглер, відома за роллю у фільмах «Білосніжка» і «Вестсайдська історія», вийшла на червону доріжку у Лондоні. Вона відвідала премію Olivier Awards, яка щорічно вручається представникам театрального світу залученим до вистав театрів Вест-Енду та інших провідних некомерційних театрів Лондона.

Рейчел одягла на церемонію чорну сукню від бренду Tamara Ralph, яка мала приталений силует, довгу спідницю та відкриті плечі. Також у вбрання було глибоке V-подібне декольте прикрашене золотими ланцюгами, які повторювалися на плечах сукні.

Для акторки це була перша поява на червоній доріжці за тривалий час, адже вона грала у мюзиклі «Евіту» головну роль — Еви Перон, першої леді Аргентини, яка відома своєю благодійною і феміністичною діяльністю. Під час вистави Рейчел Зеглер залишала сцену і виходила на балкон, де виконувала пісню Don’t Cry for Me Argentina безкоштовно для сотень людей, які збиралися перед театром. Глядачі, які заплатили за квитки, всередині театру дивляться виконання в прямому ефірі на екрані.

«Коли ти граєш вісім вистав на тиждень протягом 12 тижнів, у тебе не так багато шансів кудись вийти», — зізналась вона у інтерв’ю. «Я хотіла вдягнути щось особливе, але водночас таке, що відділяло б мене від персонажа», — пояснює вона про свій образ від Tamara Ralph. «Тепер, коли ми завершуємо цей лондонський етап, ми з моєю стилісткою Сарою Тулі подумали, що буде класно трохи відокремитися від усього цього».