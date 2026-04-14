ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

У сукні з золотими ланцюгами: зірка "Білосніжки" Рейчел Зеглер вийшла на червону доріжку у Лондоні

Вона обрала сукню, яка відокремлювала її від театрального образу, який дівчина втілювала на сцені протягом 12 тіжнів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рейчел Зеглер / © Associated Press

24-річна акторка Рейчел Зеглер, відома за роллю у фільмах «Білосніжка» і «Вестсайдська історія», вийшла на червону доріжку у Лондоні. Вона відвідала премію Olivier Awards, яка щорічно вручається представникам театрального світу залученим до вистав театрів Вест-Енду та інших провідних некомерційних театрів Лондона.

Рейчел одягла на церемонію чорну сукню від бренду Tamara Ralph, яка мала приталений силует, довгу спідницю та відкриті плечі. Також у вбрання було глибоке V-подібне декольте прикрашене золотими ланцюгами, які повторювалися на плечах сукні.

Для акторки це була перша поява на червоній доріжці за тривалий час, адже вона грала у мюзиклі «Евіту» головну роль — Еви Перон, першої леді Аргентини, яка відома своєю благодійною і феміністичною діяльністю. Під час вистави Рейчел Зеглер залишала сцену і виходила на балкон, де виконувала пісню Don’t Cry for Me Argentina безкоштовно для сотень людей, які збиралися перед театром. Глядачі, які заплатили за квитки, всередині театру дивляться виконання в прямому ефірі на екрані.

«Коли ти граєш вісім вистав на тиждень протягом 12 тижнів, у тебе не так багато шансів кудись вийти», — зізналась вона у інтерв’ю. «Я хотіла вдягнути щось особливе, але водночас таке, що відділяло б мене від персонажа», — пояснює вона про свій образ від Tamara Ralph. «Тепер, коли ми завершуємо цей лондонський етап, ми з моєю стилісткою Сарою Тулі подумали, що буде класно трохи відокремитися від усього цього».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie