У сукні за 23 тисячі гривень: Кеті Голмс знялася у фотосесії у вбранні від українського бренду

Акторка Кеті Голмс стала головною героїнею видання Glamour. На сторінках глянцю вийде інтерв'ю з жінкою та з'являться її фото з нової фотосесії у студії, для якої вона позувала у сукні від українського бренду BEVZA.

На Кеті була довга ніжно-жовта сукня під назвою "Бронік", яка була вперше представлена на Тижні моди в Нью-Йорку минулого року. Трикотажне вбрання зроблено зі 100% віскози, має вирізи з боків, знімний пояс і низьку пройму.

Вартість такої сукні 23 тисячі гривень. Образ зірка доповнила сережками, браслетом, легким макіяжем та укладанням з хвилями.

Фотосесія та інтерв'ю були приурочені до виходу нового фільму "Рідкісні предмети", в якому вона зіграла, а також виступила його режисеркою і продюсеркою.

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