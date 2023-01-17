У сукні за 2300 доларів: Вікторія Бекхем похизувалася особливим аутфітом

Вікторія Бекхем проанонсувала нову літню колекцію, примірявши сукню та показавши знімки у своєму блогу в Instagram.

48-річна британська дизайнерка одягла блідо-рожеву сукню з діагональними воланами і зробила селфі, яке опублікувала на своїй сторінці з підписом:

"Ранкова примірка. Незабаром нова літня колекція для особливого випадку x #VBSS23!!".

Селфі Вікторія робила в вітальні стоячи між журнальним столиком і величезним сірим диваном. Вартість такої сукні становить близько 2300 доларів. Вбрання, як стверджує Вікторія, можна носити з якогось особливого випадку.

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Вперше ця сукня була представлена на дебютному показі Вікторії Бекхем на Тижні моди у Парижі у жовтні 2022 року. Тоді дизайнерку приїхала підтримати вся її родина, а сама Вікі розплакалася на подіумі.

Показ колекції Victoria Beckham у Парижі / Фото: Getty Images

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