У сукні за 2300 доларів: Вікторія Бекхем похизувалася особливим аутфітом

Вікторія Бекхем проанонсувала нову літню колекцію, примірявши сукню та показавши знімки у своєму блогу в Instagram.
48-річна британська дизайнерка одягла блідо-рожеву сукню з діагональними воланами і зробила селфі, яке опублікувала на своїй сторінці з підписом:
"Ранкова примірка. Незабаром нова літня колекція для особливого випадку x #VBSS23!!".
Селфі Вікторія робила в вітальні стоячи між журнальним столиком і величезним сірим диваном. Вартість такої сукні становить близько 2300 доларів. Вбрання, як стверджує Вікторія, можна носити з якогось особливого випадку.
(гортайте фото праворуч)
Вперше ця сукня була представлена на дебютному показі Вікторії Бекхем на Тижні моди у Парижі у жовтні 2022 року. Тоді дизайнерку приїхала підтримати вся її родина, а сама Вікі розплакалася на подіумі.
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