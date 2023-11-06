У сукні за 5 тисяч доларів: Періс Гілтон з'явилася в улюбленому бренді Кейт Міддлтон

У цьому вбранні зірка мала чарівний вигляд, а також сукня поєднувалася з відтінком її очей.
Голлівудська світська левиця та телезірка Періс Гілтон відвідала світський захід — щорічний галавечір LACMA Art+Film, який минув у Лос-Анджелесі в музеї мистецтв.
Цього разу 42-річна знаменитість вирішила одягти гламурну довгу сукню від бренду Jenny Packham, який часто носить британська принцеса Кейт.
Вбрання Періс називається Lovebird, а згідно сайту бренду, його вартість становить 5195 доларів.
У сукні було V-подібне декольте, вишивка блакитним бісером по всій довжині та рукава-кейп. Також сукню прикрашали сріблясті стрази і бісер. Образ Гілтон доповнила макіяжем із чорними стрілками, улюбленим французьким манікюром, діамантовими сережками та високим хвостом.
Принцеса Кейт сукню подібного фасону також одягала. Найвідоміше її вбрання від Jenny Packham — золота сукня, в якій вона відвідала прем'єру фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" 2021 року.
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