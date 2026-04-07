У сукні за майже 10 тисяч доларів: Кім Кардашян обрала нестандартне вбрання для святкування Великодня

Кім Кардашян

45-річна американська багатійка та телезірка Кім Кардашян по-особливому одяглася для святкування Великодня, яке у вірян західного обряду припало цього року на 5 квітня. Зірка поділилась серією фотографій зі святкування, але найбільше уваги привернула її вишукана сукня.

Річ у тім, що на Кім була сукня від Roberto Cavalli, яку вперше представила на подіумі супермодель 90-х Сінді Кроуфорд на показі колекції осінь-зима 2002 року.

Сімейне фото Кардашян на Великдень 2026 року / © Instagram Кім Кардашян

Це була шовкова сукня кольору слонової кістки, прикрашена кришталевою вишивкою на ліфі, яка повторювалася на спідниці. Сукня мала глибоке декольте і ідеально підкреслювали фігуру Кім, можливо, її саме для неї підігнали.

Доповнила вона образ яскраво-рожевою накидкою з хутра, яку оригінально зав’язала на спині.

Точна вартість сукні Кім невідома, однак на деяких сайтах вбрання продавалось за 9500 доларів.

Кім обожнює вінтаж і вишукані рідкісні прикраси, тому вже зібрала чималу колекцію у якій є коштовності, які належали Елізабет Тейлор та такі, які носила принцеса Діана. Також Кардашян останнім часом почала регулярно одягати вінтаж, наприклад, на одну з прем’єр обрала сукню від Christian Dior створену Джоном Гальяно.