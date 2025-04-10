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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
560
Час на прочитання
1 хв

У сукні-жакеті: акторка Джесіка Альба під прицілом папараці на вулицях Нью-Йорка

Акторка показала, як бути стильною в лаконічному вбранні. Тим паче, такий образ як у неї може повторити кожна.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Getty Images

Голлівудська зірка Джессіка Альба продемонструвала стильне вбрання у Нью-Йорку. Її помітили на вулиці, коли вона, ймовірно, йшла на інтерв’ю.

Того дня Джессіка вирішила підкреслено фігуру та ноги, оскільки одягла лаконічну сукню-жакет насиченого відтінку, у якого були довгі рукави та лацкани у класичному англійському стилі. Носила це вбрання вона у поєднанні з коричневою водолазкою та капроновими колготками.

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Також на суперзірці були чорні чоботи на підборах із фактурним тисненням, а у вухах стильні сріблясті сережки. Макіяж Альба зробила лаконічним та ніжним, а волосся уклала у легкі локони.

Така зачіска, як у акторки — одна з наймодніших зараз. Останнім часом з такими кучерями неодноразово з’являлися й інші зіркові красуні. Нижче ви можете подивитися, який вигляд таке укладання має на інших жінках.

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба_2 / © Инстагарам Джессика Альба

© Инстагарам Джессика Альба

Дата публікації
Кількість переглядів
560
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