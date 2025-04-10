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- Шоу-бізнес
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У сукні-жакеті: акторка Джесіка Альба під прицілом папараці на вулицях Нью-Йорка
Акторка показала, як бути стильною в лаконічному вбранні. Тим паче, такий образ як у неї може повторити кожна.
Голлівудська зірка Джессіка Альба продемонструвала стильне вбрання у Нью-Йорку. Її помітили на вулиці, коли вона, ймовірно, йшла на інтерв’ю.
Того дня Джессіка вирішила підкреслено фігуру та ноги, оскільки одягла лаконічну сукню-жакет насиченого відтінку, у якого були довгі рукави та лацкани у класичному англійському стилі. Носила це вбрання вона у поєднанні з коричневою водолазкою та капроновими колготками.
Також на суперзірці були чорні чоботи на підборах із фактурним тисненням, а у вухах стильні сріблясті сережки. Макіяж Альба зробила лаконічним та ніжним, а волосся уклала у легкі локони.
Така зачіска, як у акторки — одна з наймодніших зараз. Останнім часом з такими кучерями неодноразово з’являлися й інші зіркові красуні. Нижче ви можете подивитися, який вигляд таке укладання має на інших жінках.