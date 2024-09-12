У сукні-жакеті і високих чоботах: стильна Демі Мур сходила на вечірнє шоу

Демі Мур стала гостею вечірнього шоу з відомим телеведучим Сетом Меєрсом на каналі NBC.

У студії акторка з'явилася у двобортній сукні-жакеті графітового кольору з великими гострими лацканами. На ній також була біла блузка з асиметричним коміром.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Аутфіт Демі доповнила чорними шкіряними високими чоботами невеликих підборах.

У Мур було ідеально рівне укладання з проділом посередині і макіяж із акцентом на очах. Пальці вона прикрасила золотими каблучками з камінням.

Нагадаємо, Демі Мур відвідала вечірку "Дорога до "Золотих глобусів", яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Для своєї появи вона обрала червону шкіряну сукню міді від нью-йоркського бренду Proenza Schouler.

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