У сукні-жакеті і високих чоботах: стильна Демі Мур сходила на вечірнє шоу

61-річна акторка, як завжди, мала гарний вигляд.
Демі Мур стала гостею вечірнього шоу з відомим телеведучим Сетом Меєрсом на каналі NBC.
У студії акторка з'явилася у двобортній сукні-жакеті графітового кольору з великими гострими лацканами. На ній також була біла блузка з асиметричним коміром.
Аутфіт Демі доповнила чорними шкіряними високими чоботами невеликих підборах.
У Мур було ідеально рівне укладання з проділом посередині і макіяж із акцентом на очах. Пальці вона прикрасила золотими каблучками з камінням.
Нагадаємо, Демі Мур відвідала вечірку "Дорога до "Золотих глобусів", яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Для своєї появи вона обрала червону шкіряну сукню міді від нью-йоркського бренду Proenza Schouler.
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