У сукні-жакеті, слінгбеках і прикрасах: Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала стрункі ноги на івенті

Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала івент ювелірного бренду Tiffany & Co. Під назвою "Windows Of Wonder", який відбувся у їхньому новому магазині Selfridges у Лондоні.

На заході модель постала у чорній двобортній приталеній сукні-жакеті від Wardrobe.NYC із опущеною лінією плечей і без коміра. Коротке вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Одяг Розі скомбінувала з чорними слінгбеками на шпильках і чорним клатчем-футляром.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Гантінгтон-Вайтлі волосся зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж із акцентом і білий манікюр.

Свій образ модель доповнила розкішними прикрасами з білого золота і з діамантами від Tiffany & Co.: сережками, кольє і каблучкою.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі стала головною зіркою нового випуску PORTER magazine. На обкладинці журналу вона позувала в чорних широких штанах Jil Sander і жакеті Dries Van Noten, одягненому на мереживний бюстгальтер Dolce&Gabbana.

