У сукні-жакеті та на підборах: акторка Єва Лонгорія відвідала модне шоу у Парижі

Акторка невисокого зросту, тому подібні фасони їй дуже личать.

3 березня у Парижі у межах Тижня моди відбувся показ британської дизайнерки Вікторії Бекхем. Ексспівачка та дружина відомого футболіста презентувала публіці колекцію прет-а-порте осінь-зима 2023-2024.

Підтримати Вікторію прийшла її велика родина та близькі друзі, серед яких була й американська акторка Єва Лонгорія.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" з'явилася на показі подруги з ніг до голови, одягнена у речі від бренду Victoria Beckham. На акторці була темно-синя сукня-жакет без ґудзиків, але й з імітацією кишень, яку вона доповнила мереживними колготками та туфлями-човниками.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

У руці Єва тримала сріблястий клатч, а також завершила цей образ сонцезахисними окулярами, кількома ланцюжками на шиї та об'ємною зачіскою.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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