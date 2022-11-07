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У сукні-жакеті та на високих платформах: колишня Володимира Кличка, Гейден Панеттьєрі, відвідала галаконцерт

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні-жакеті та на високих платформах: колишня Володимира Кличка, Гейден Панеттьєрі, відвідала галаконцерт

Гейден Панеттьєр / Фото: Associated Press

Для світського заходу знаменитість обрала образ від відомого французького Модного дому.

Колишня кохана українського боксера Володимира Кличка, американська акторка Гейден Панеттьєрі, відвідала благодійний галаконцерт amfAR у Лос-Анджелесі.

Цей щорічний захід проводиться з метою збирання грошей для Фонду дослідження СНІДу. Організація займається підтримкою досліджень, профілактикою ВІЛ, навчанням методам лікування та пропагандою державної політики щодо цього захворювання.

Для заходу Гейден обрала червону мінісукню у вигляді двобортного жакету. Доповнили лук акторки чорні капронові колготки, лаковані босоніжки на підборах та платформі, та гламурна сумка зі стразами. Весь образ знаменитості був від бренду Saint Laurent.

Гейден Панеттьєр / © Associated Press
Гейден Панеттьєр / Фото: Associated Press

Волосся вона уклала на один бік, зробила макіяж з акцентом на очах, а завершили вбрання довгі золоті сережки та червоний манікюр.

Гейден Панеттьєр / © Associated Press
Гейден Панеттьєр / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
620
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