У сукні-жакеті та на високих платформах: колишня Володимира Кличка, Гейден Панеттьєрі, відвідала галаконцерт

Для світського заходу знаменитість обрала образ від відомого французького Модного дому.

Колишня кохана українського боксера Володимира Кличка, американська акторка Гейден Панеттьєрі, відвідала благодійний галаконцерт amfAR у Лос-Анджелесі.

Цей щорічний захід проводиться з метою збирання грошей для Фонду дослідження СНІДу. Організація займається підтримкою досліджень, профілактикою ВІЛ, навчанням методам лікування та пропагандою державної політики щодо цього захворювання.

Для заходу Гейден обрала червону мінісукню у вигляді двобортного жакету. Доповнили лук акторки чорні капронові колготки, лаковані босоніжки на підборах та платформі, та гламурна сумка зі стразами. Весь образ знаменитості був від бренду Saint Laurent.

Гейден Панеттьєр / Фото: Associated Press

Волосся вона уклала на один бік, зробила макіяж з акцентом на очах, а завершили вбрання довгі золоті сережки та червоний манікюр.

Гейден Панеттьєр / Фото: Associated Press

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