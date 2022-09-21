У сукні-жакеті та в ефектних чоботях: Гайді Клум та її 18-річна дочка відвідали модне шоу

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум відвідала показ у Мілані ABOUT YOU під час Тижня моди, що зараз відбувається. Перед камерами зірка з'явилася у яскравому та сексуальному образі.

Гайді одягла сукню-жакет із глибоким декольте на голе тіло. Вбрання мало чорні лацкани і було розшите камінням та стразами. Доповнили її образ чоботи-панчохи чорного кольору, які ефектно перегукувались із жакетом, та безліч прикрас на руках.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

На захід модель прийшла зі своєю дочкою Лені, яка також стала моделлю і зараз активно з'являється на вечірках і вже бере участь у показах таких брендів як Dolce & Gabbana. 18-річна дівчина одягла шкіряні штани та топ без бретельок, також на ній були туфлі на платформі.

Гайді та Лені Клум / Фото: Getty Images

Також це фешншоу у Мілані відвідала 60-річна модниця, журналістка та колекціонерка Анна Делло Руссо.

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