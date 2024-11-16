У сукні-жакеті з блискучими лацканами: 56-річна акторка похизувалася стрункими ногами на прем'єрі фільму

Американська акторка Крістін Ченовет стала гостею прем'єри фентезі-мюзиклу "Wicked: Чародійка", який відбувся у Нью-Йорку.

Для такого івенту вона обрала білу сукню-жакет із білими ґудзиками, яка чудово підкреслила її тендітну фігуру і стрункі ноги. Лацкани вбрання були розшиті срібним камінням, яке виблискувало від спалахів фотокамер.

Крістін Ченовет / Фото: Getty Images

Аутфіт Крістін доповнила прозорими босоніжками зі стразами. У неї було акуратне укладання, макіяж із пишними накладними віями та бежевою помадою, а також ніжно-рожевий манікюр. Вуха Ченовет прикрасила діамантовими сережками, а руки – каблучками.

До речі, Крістін Ченовет зіграла головну роль у виставі "Wicked" у 2003-му році, коли та дебютувала на Бродвеї як яскрава музична постановка. Вистава отримала 10 номінацій на премію "Тоні", зокрема номінацію за найкращий мюзикл, і швидко стала культурним феноменом для цілого покоління.

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