У сукні-жакеті з глибоким декольте: акторка блиснула леопардовою білизною перед папараці

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська акторка Кайлі Кантролл. Вона приїхала на ранкове шоу "Доброго ранку, Америка", щоб розповісти про знімання у фантастичному мюзиклі "Спадкоємці: Сходження Ред", у якому вона зіграла одну з головних ролей.

Дівчина мала спокусливий вигляд. На ній була червона сукня-жакет із пишними короткими рукавами, білим коміром і двома великими ґудзиками-камінням. Вбрання також мало глибоке декольте, крізь якее вона блиснула леопардовою білизною.

Кайлі Кантролл / Фото: Getty Images

Аутфіт Кайлі доповнила чорними щільними колготами, червоними босоніжками, прикрашеними камінням, і червоною лакованою сумкою з декором у вигляді квітів зі стразами.

Кантролл зібрала волосся у високий хвіст, який накрутила в локони, зробила макіяж із акцентом на очах і довгий манікюр кровавого відтінку. У вухах у неї були сережки-кільця, на шиї – чокер із перлів, а на пальцях – каблучки.

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