У сукні-жакеті з мереживними вставками: Демі Мур та її крихітний пес під прицілом папараці

Голлівудська зірка Демі Мур потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на програму "Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером" (The Late Show with Stephen Colbert), щоб розповісти про свою нову роль. Акторка зіграла у другому сезоні серіалу-антології "Ворожнеча", тому активно займається просуванням цього проєкту: відвідує телешоу, ходить на прем'єри та спілкується з журналістами.

На програму Кольбера вона вирішила одягнути чорну мінісукню-жакет. Вбрання було двобортним, мало шовкові лацкани та мереживні вставки з боків. Сукню Мур носила на голе тіло, доповнивши чорними напівпрозорими капроновими колготками та туфлями на підборах.

Цей елегантний образ вона доповнила діамантовими сережками та гарним вечірнім макіяжем. На руках вона несла свого найкращого друга, який її супроводжує практично на всі заходи та вечірки – маленького пса на ім'я Пілаф.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Малюк Пілаф з'явився з нею і в ефірі.

Мур часто носить собаку в слінгу і ходить так на різні заходи та шопінг. Нещодавно акторку кілька разів бачили із собакою на вулиці у Нью-Йорку.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Демі Мур / Фото: Getty Images

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