У сукні-жакеті з мереживом: Селена Гомес на презентації своєї косметики

Розглядаємо образ знаменитості, обраний нею для події.
29-річна співачка та акторка Селена Гомес нещодавно вирішила стати ще й косметичним магнатом, відкривши свій власний б'юті-бренд Rare Beauty. Після того, як косметика дівчини наробила чимало галасу в США, зірка запустила нову колекцію помад для губ Rare Beauty's Kind Words, презентація якої відбулася в Санта-Моніці в магазині Sephora.
Для заходу Селена одягла ефектний лук, який складалася з сукні-жакета з мереживними вставками та лаконічних босоніжок. Доповнили лук макіяж з красивою червоно-коричневою помадою на губах та сережки-кільця.
Сама ж Селена дуже тремтливо ставиться до свого бренду і не тільки активно його розвиває, а й часто показує різні макіяжі з Rare Beauty та лайфхаки.
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