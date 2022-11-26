У сукні-жакеті з торочкою: Ірина Федишин продемонструвала стрункі ноги на концерті у Львові

Ірина Федишин виступила з благодійним концертом у рідному Львові. В Instagram артистка опублікувала світлини з виступу. Оскільки у цей час не було світла, концерт відбувся завдяки роботі генераторів.

Співачка продемонструвала три ефектні сценічні образи.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Ірина постала на сцені у чорній сукні-жакеті, прикрашеній червоною торочкою. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги зірки.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Аутфіт вона доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і елегантними сережками.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Потім Федишин з'явилася на сцені в екстравагантній сукні, одна половина якої була довгою кольору хакі, а інша – короткою білою.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Співачка також співала в асиметричній чорно-білій сукні з ґудзиками на чорному боці вбрання.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

"Дякую, Львове! Коли немає світла, тепла, зв’язку, але ми наперекір усім випробуванням, тримаємо силу духу і робимо все, що у наших силах, щоб допомогти ЗСУ.

p.s.: у цей вечір ми працювали на генераторах, зігрівалися теплом один одного, співали українські пісні і зробили добру справу для ЗСУ. Нас не зламати! Тільки вперед і до перемоги! Дякую кожному за любов", - написала Ірина.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

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