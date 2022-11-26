У сукні-жакеті з торочкою: Ірина Федишин продемонструвала стрункі ноги на концерті у Львові

Співачка підготувала для свого виступу ефектні вбрання.
Ірина Федишин виступила з благодійним концертом у рідному Львові. В Instagram артистка опублікувала світлини з виступу. Оскільки у цей час не було світла, концерт відбувся завдяки роботі генераторів.
Співачка продемонструвала три ефектні сценічні образи.
Ірина постала на сцені у чорній сукні-жакеті, прикрашеній червоною торочкою. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги зірки.
Аутфіт вона доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і елегантними сережками.
Потім Федишин з'явилася на сцені в екстравагантній сукні, одна половина якої була довгою кольору хакі, а інша – короткою білою.
Співачка також співала в асиметричній чорно-білій сукні з ґудзиками на чорному боці вбрання.
"Дякую, Львове! Коли немає світла, тепла, зв’язку, але ми наперекір усім випробуванням, тримаємо силу духу і робимо все, що у наших силах, щоб допомогти ЗСУ.
p.s.: у цей вечір ми працювали на генераторах, зігрівалися теплом один одного, співали українські пісні і зробили добру справу для ЗСУ. Нас не зламати! Тільки вперед і до перемоги! Дякую кожному за любов", - написала Ірина.
Читайте також: