У сукні зі шкіряним поясом і на шпильках: Бріжит Макрон на зустрічі з принцесою Раджвою і кронпринцем Хусейном

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали сьогодні, 8 жовтня, у себе в гостях у Єлисейському палаці спадкового принца Йорданії Хусейна та його дружину принцесу Раджву, які прибули з офіційним візитом.

Перша леді продемонструвала гарний образ. На ній була темно-синя закрита сукня міді А-силуету, яку вона доповнила акцентним світло-бежевим шкіряним поясом. Аутфіт Бріжит скомбінувала з темно-синіми шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Дружина президента одягла об’ємну перуку, зробила улюблений макіяж смокі-айс і прикрасила руки каблучкамиз камінням і годинником зі шкіряним ремінцем.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель був одягнений у класичний темно-синій костюм-трійку і чорну краватку з принтом «горошок» та взутий у чорні туфлі.

