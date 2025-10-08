- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні зі шкіряним поясом і на шпильках: Бріжит Макрон на зустрічі з принцесою Раджвою і кронпринцем Хусейном
Президентське подружжя Франції приймало у себе в резиденції йорданських принца і принцесу.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали сьогодні, 8 жовтня, у себе в гостях у Єлисейському палаці спадкового принца Йорданії Хусейна та його дружину принцесу Раджву, які прибули з офіційним візитом.
Перша леді продемонструвала гарний образ. На ній була темно-синя закрита сукня міді А-силуету, яку вона доповнила акцентним світло-бежевим шкіряним поясом. Аутфіт Бріжит скомбінувала з темно-синіми шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.
Дружина президента одягла об’ємну перуку, зробила улюблений макіяж смокі-айс і прикрасила руки каблучкамиз камінням і годинником зі шкіряним ремінцем.
Еммануель був одягнений у класичний темно-синій костюм-трійку і чорну краватку з принтом «горошок» та взутий у чорні туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон сфотографувалася з Джонні Депом на показі Dior у Парижі.