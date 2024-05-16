У сукні зі шлейфом і гіпсом на руці: зірка Боллівуду Айшварія Рай з'явилася з травмою в Каннах

Що трапилося з рукою, вона вирішила не коментувати.
У Франції триває Каннський кінофестиваль і на третій день цей захід відвідала 50-річна індійська зірка – акторка та модель Айшварія Рай. Жінка подивилася прем'єру науково-фантастичного фільму Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс".
На червону доріжку вона вийшла в приголомшливому вбранні від індійського бренду Falguni Shane Peacock. Вбрання було чорним, корсетним і з декольте-серцем.
Спідницю вбрання прикрашало драпування і велика квітка з тканини, а також дуже довгий шлейф.
Доповнювало вбрання болеро з білими об'ємними рукавами, а також золотий декор, який можна помітити на ліфі та спідниці — вона вся була розшита величезними 3D квітами із золотої та білої тканини. До образа зірка Боллівуду додала масивні золоті прикраси, зробила макіяж та зачіску "мальвінку".
Однак трохи спантеличив гіпс на руці жінки. Ймовірно, що перед заходом вона серйозно пошкодила кінцівку. Що сталося, зірка не коментувала. У зв'язку з цим нагадаємо, що також нещодавно травмувала кінцівку королева Іспанії Летиція. Вона одержала перелом проксимальної фаланги центрального пальця правої стопи. Травма сталася вдома у королеви — вона вдарилася ногою об стіл.
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