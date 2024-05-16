У сукні зі шлейфом і гіпсом на руці: зірка Боллівуду Айшварія Рай з'явилася з травмою в Каннах

Що трапилося з рукою, вона вирішила не коментувати.

У Франції триває Каннський кінофестиваль і на третій день цей захід відвідала 50-річна індійська зірка – акторка та модель Айшварія Рай. Жінка подивилася прем'єру науково-фантастичного фільму Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс".

Айшварія Рай / Фото: Associated Press

На червону доріжку вона вийшла в приголомшливому вбранні від індійського бренду Falguni Shane Peacock. Вбрання було чорним, корсетним і з декольте-серцем.

Спідницю вбрання прикрашало драпування і велика квітка з тканини, а також дуже довгий шлейф.

Айшварія Рай / Фото: Associated Press

Доповнювало вбрання болеро з білими об'ємними рукавами, а також золотий декор, який можна помітити на ліфі та спідниці — вона вся була розшита величезними 3D квітами із золотої та білої тканини. До образа зірка Боллівуду додала масивні золоті прикраси, зробила макіяж та зачіску "мальвінку".

Айшварія Рай / Фото: Associated Press

Однак трохи спантеличив гіпс на руці жінки. Ймовірно, що перед заходом вона серйозно пошкодила кінцівку. Що сталося, зірка не коментувала. У зв'язку з цим нагадаємо, що також нещодавно травмувала кінцівку королева Іспанії Летиція. Вона одержала перелом проксимальної фаланги центрального пальця правої стопи. Травма сталася вдома у королеви — вона вдарилася ногою об стіл.

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