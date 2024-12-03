У сукні зі шлейфом і знову без макіяжу: Памела Андерсон сяяла на червоній доріжці

Памела Андерсон відвідала церемонію вручення премії Gotham Film Awards у Cipriani Wall Street, що відбулася у Нью-Йорку.

57-річна акторка вийшла на червону доріжку в елегантній сукні без бретельок і з невеликим шлейфом від Oscar de la Renta та гостроносих туфлях на шпильці. Вона розпустила біляве волосся, зробивши недбале укладання і була практично без макіяжу на обличчі.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Від 2019 року Андерсон відмовилася від свого фірмового макіяжу та пообіцяла повністю відмовитися від нього після тяжкої втрати близької подруги. Раніше в інтерв'ю журналу People вона пояснила:

"У макіяжу є свій час і місце. Я просто відчуваю, що в моєму особистому житті це просто не має сенсу".

Минулого року Памела зізналася, що втрата близької подруги Алексіс Фогель, яка також була її візажисткою, спонукала її повністю відмовитись від макіяжу.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

"І від того часу я просто відчула, що без Алексіс мені краще взагалі не користуватися косметикою".

Дві жінки потоваришували після зустрічі на зніманнях однієї з перших фотосесій Памели для обкладинки журналу Playboy у 1990-х роках. Памела та Алексіс товаришували 26 років, поки візажистка не померла від раку грудей 2019 року.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Тепер Памела Андерсон майже завжди з'являється у світському суспільстві у такому натуральному вигляді.

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