У сукні зі шнурівкою: 21-річна донька Джуда Лоу з'явилася на вечірці

У сукні зі шнурівкою: 21-річна донька Джуда Лоу з'явилася на вечірці

Дівчина вперше з'явилася на сторінках Vogue 2002 року разом з батьками Джудом Лоу та Седі Фрост та старшим братом Рафферті. А у грудні 2015 року відбувся її офіційний дебют як моделі.

Доньку британського актора Джуда Лоу, Айріс, сфотографували на вечірці Perfect Magazine LFW у Лондоні. Захід був організований модним блогером Браяном Тамбао, також відомим як Bryanboy, та стилісткою Кеті Гранд.

Як вечірній аутфіт Айріс обрала цікаву сукню на сатинових бретельках з асиметричним подолом і шнурівкою на талії. Вбрання було цікавого жовто-зеленого відтінку, а от поєднала дівчина його з босоніжками.

Айріс Лоу / Getty Images

До речі, до Дня святого Валентина, який усі святкували минулого тижня, модель поділилася оновленою зачіскою з пыдписниками в Instagram.

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