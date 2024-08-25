У сукні зі складками та шлейфом: модель plus-size Ешлі Грем підкреслила ноги вбранням

Вона цього разу вийшла у світ без чоловіка. На моделі була незвичайна сукня в квітковий принт.
36-річна американська модель plus-size – Ешлі Грем – відвідала прем'єру фільму The Forge в Атланті, штат Джорджія. На червону доріжку вона вийшла у незвичайній сукні молочного кольору.
Вбрання моделі було з асиметричною спідницею, яка була короткою спереду та довгою ззаду, а також прикрашеною об'ємними складками, які створювали незвичайний ефект пом'ятості та робили образ оригінальнішим.
Носила цю сукню Грем у поєднанні з білими лаконічними босоніжками та сережками-кільцями. Також вона зробила легкий макіяж і уклала волосся в локони.
Це її вбрання нагадало сукню, в якій Ешлі нещодавно потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли йшла на інтерв'ю. Зірка була одягнена у блакитне вбрання незвичайного дизайну, адже верхня частина сукні виконана у вигляді майки, а ось нижня нагадувала чоловічу сорочку, якою вона просто обернула свої стегна.
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