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У сукні зі складками та в чорному максі: угорська супермодель Барбара Палвін зачарувала образами у Венеції

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сукні зі складками та в чорному максі: угорська супермодель Барбара Палвін зачарувала образами у Венеції

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Зірка бренду Victoria's Secret з'явилася у двох вбраннях від Giorgio Armani.

Барбара Палвін не пропускає Венеційські кінофестивалі та постійно демонструє на червоних доріжках оригінальні образи від відомих брендів. Цього року екс"ангел" бренду Victoria's Secret представила вбрання у чорному кольорі — приталену сукню від Модного дому Giorgio Armani.

Це була сукня з краплеподібним вирізом на грудях та двома бретельками.

Спина біля вбрання була повністю відкрита, а спереду його прикрашав великий розріз до стегна. Також декольте та розріз на сукні були декоровані чорними бусинами.

Барбара Палвін / © Associated Press
Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Завершували цей образ висока об'ємна зачіска з чубчиком, туфлі-човники на шпильках та елегантний макіяж.

Барбара Палвін / © Associated Press
Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Однак, це не єдиний образ від Armani, який вона продемонструвала, оскільки також відвідала показ One Night Only 89-річного модельєра Джорджіо Армані, який той влаштував на Венеційському кінофестивалі.

Тоді на відомій моделі була блакитна сукня зі складками на спідниці та квітковою аплікацією на талії. Образ вона доповнила сріблястими босоніжками на підборах та зі стразами, а також макіяжем очей, який виконаний у колір сукні.

Барбара Палвін / © Getty Images
Барбара Палвін / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
542
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