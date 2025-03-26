У сукні зі складками: Єва Лонгорія підкреслила фігуру оригінальним вбранням

У цьому вбранні відома акторка мала одночасно елегантний та гламурний вигляд.

Зірка популярного серіалу "Відчайдушні домогосподарки", який виходив від 2004 до 2012 року, вийшла на червону доріжку в Мексиці. Вона відвідала прем'єру комедійного фільму з дуже довгою назвою "Олександр та жахлива, погана, дуже погана дорожня подорож", в якій зіграла. Картина є сиквелом фільму 2014 року, але цього разу в ній розповідатиметься про латиноамериканську родину.

Перед фотографами вона з'явилася в обтислій мідісукні від бренду Rachel Gilbert, яка була виконана з тканини перлинного відтінку. Вбрання було прикрашене великими складками, мало квадратне декольте та обробку стразами у верхній частині.

Єва Логорія / Фото: Getty Images

Також Єва носила з цією сукнею гламурні босоніжки, які прикрашали каміння, зробила яскравий макіяж та укладання з легкими кучерями.

Нагадаємо, що Єва нещодавно відсвяткувала ювілей — акторці виповнилося 50 років. Вона влаштувала святкову вечірку на яхті в Маямі, куди покликала своїх близьких друзів, серед яких була акторка Джесіка Альба та співак Марк Ентоні.

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