У сукні зі складками і рюшами: Лілі Джеймс прийшла на прем'єру в незвичайному вбранні

У Лондоні відбулася європейська прем’єрі фільму Swiped, головну роль у якому виконала акторка Лілі Джеймс. На заході, що відбувся в кінотеатрі Curzon Mayfair 11 вересня, вона сяяла в чорній сукні.

Вбрання Лілі ідеально обтискало фігуру і підкреслювало її, воно було від Модного дому Balmain з колекції Resort 2026. Декольте вбрання виконане у вигляді серця, спереду сукня повністю складалася з дрібних складок, а також її прикрашала вертикальна рюша спереду. Спідниця була довгою і перетворювалася на шлейф, але головною родзинкою сукні стала бретелька-галтер золотого кольору, яка нагадувала кольє.

Лілі доповнила цей красивий вечірній лук манікюром винного кольору, лаконічним макіяжем і зачіскою з легкими хвилями.

Ця модель сукні стала дуже популярною, і раніше в такій самій, але малинового кольору, на прем’єрі сяяла Ліндсей Логан. У такому вбранні вона відвідала прем’єру сиквела культової комедії двохтисячних «Шалена п’ятниця» в Мехіко.

Також нагадаємо, що Джеймс дала інтерв’ю виданню WhoWhatWear, в якому розповіла про свою сукню для фільму «Попелюшка» 2015 року, в якому зіграла. Вбрання було натхненне сукнею Попелюшки зі старого мультфільму і в ній було 14 спідниць з різними кольорами синього.