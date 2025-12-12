ТСН у соціальних мережах

У сукні зі складками та гламурній шубі: Алессандра Амбросіо вийшла на червону доріжку кінофестивалю

Латиноамериканська красуня продемонструвала сукню від відомого бренду.

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо знову довела, що вона — королева червоних доріжок. Зірка сяяла на церемонії закриття Міжнародного кінофестивалю Red Sea International Film Festival в Джидді, Саудівська Аравія.

Для заходу вона обрала гламурну та вишукану сукню від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2025, яку носила у поєднанні з прикрасами від Pasquale Bruni.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Сукня Алессандри була ніжного кремового відтінку та з багатьма складками на спідниці і ліфі. На талії її прикрашало велике каміння, бісер та лелітки. Також модель накинула на плечі розкішну шубу, яка була декорована такими самими прикрасами, як і її сукня.

Днем раніше зірка також взяла участь у галавечері, присвяченій майбутній премії «Золотий глобус», яку провели у межах міжнародного кінофестивалю The Red Sea. Алессандра прийшла на захід у розкішній сукні молочного відтінку від бренду Paolo Sebastian.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо (28 фото)

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросио_2 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

