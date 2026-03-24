У сукні зі скульптурним об’ємним плісованим бюстьє: Чейз Інфініті одягла Louis Vuitton на захід у Франції

Це був дуже неочікуваний в вибір фасону і дизайну, хоча акторка і не боїться експериментів у моді.

Юлія Каранковська
Чейз Інфініті

Чейз Інфініті / © Getty Images

У п’ятницю акторка Чейз Інфініті, яка зіграла у оскароносному фільмі «Одна битва за іншою», відвідала церемонію відкриття фестивалю Series Mania у Франції. На цьому заході дівчина також продовжила просувати свій новий антиутопічний серіал «Заповіти» (The Testaments), що стане продовженням популярного серіалу «Оповідь служниці».

Акторка вийшла в світ у образі від Louis Vuitton, але цього разу приголомшливій синій атласній сукні зі скульптурним об’ємним плісованим бюстьє та дуже пишною спідницею, яка також мала складки та шлейф. Верх сукні прикрашала об’ємна рюша і це була дуже незвичайна і цікава деталь. Образ дівчини доповнили прикраси від Antoine.

Чейз Інфініті / © Getty Images

Чейз Інфініті / © Getty Images

Перебільшений силует зі структурованим об’ємом на стегнах натякає на історичні дрескоди, що відповідають світу, який буде зображений у серіалі «Заповіти». Також відтінок сукні Чейз Інфініті — це і відсилання до відтінку її одягу, який глядачам показали у трейлері серіалу.

