У сукні зі сміливим розрізом: Єва Лонгорія викликала фурор на доріжці у Каннах

49-річна акторка позувала фотографам після прибуття на прем'єру фільму "Емілія Перес". Це художній фільм французького режисера Жака Одіара, у якому грають Селена Гомес та Зої Салдана.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

За сюжетом головна героїня фільму вирішує допомогти лідеру мексиканського наркокартелю пройти операцію зі зміни статі, щоби втекти від влади.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія з'явилася на доріжці в небесно-блакитній сукні ліф якої був на тонких бретельках і розшитий стразами, каміння було пришито і на спідницю, що струменіла вздовж оголеного стегна акторки.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва доповнила образ босоніжками відтінку металік на підборах та платформі, сережками-висячками та зробила насичений макіяж на обличчі. Волосся знаменитість зібрала у високу зачіску залишивши кілька пасм спереду.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Також фотографам вдалося зробити фото Лонгорії у жовтій сукні прямого силуету на тонких бретельках від Rachel Gilbert, розшитій камінням, доповнивши її босоніжками відтінку металік на підборах, діамантовими сережками у вухах, насиченим макіяжем та манікюром світлого відтінку.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

А днем раніше акторка сяяла на червоній доріжці у сукні від бренду Elie Saab із кутюрної колекції весна-літо 2024 із дуже відвертим декольте.

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