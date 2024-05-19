У сукні зі сміливим розрізом: Єва Лонгорія викликала фурор на доріжці у Каннах

Єва Лонгорія продемонструвала сміливий образ на червоній доріжці 77-го Каннського кінофестивалю.
49-річна акторка позувала фотографам після прибуття на прем'єру фільму "Емілія Перес". Це художній фільм французького режисера Жака Одіара, у якому грають Селена Гомес та Зої Салдана.
За сюжетом головна героїня фільму вирішує допомогти лідеру мексиканського наркокартелю пройти операцію зі зміни статі, щоби втекти від влади.
Єва Лонгорія з'явилася на доріжці в небесно-блакитній сукні ліф якої був на тонких бретельках і розшитий стразами, каміння було пришито і на спідницю, що струменіла вздовж оголеного стегна акторки.
Єва доповнила образ босоніжками відтінку металік на підборах та платформі, сережками-висячками та зробила насичений макіяж на обличчі. Волосся знаменитість зібрала у високу зачіску залишивши кілька пасм спереду.
Також фотографам вдалося зробити фото Лонгорії у жовтій сукні прямого силуету на тонких бретельках від Rachel Gilbert, розшитій камінням, доповнивши її босоніжками відтінку металік на підборах, діамантовими сережками у вухах, насиченим макіяжем та манікюром світлого відтінку.
А днем раніше акторка сяяла на червоній доріжці у сукні від бренду Elie Saab із кутюрної колекції весна-літо 2024 із дуже відвертим декольте.
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