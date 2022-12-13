У сукні зі спідницею-квіткою та милим чубчиком: Зої Салдана на прем'єрі другої частини "Аватара"

Вже протягом тижня у різних країнах світу активно відбуваються презентації другої частини фантастичного блокбастера "Аватар". Актори та режисери проєкту з'являються на червоних доріжках, роздають автографи та відвідують багато розважальних програм, щоб розповісти про свою роботу.

Друга частина отримала назву "Аватар: Шлях води", а на вихід її глядачі чекали аж 13 років. У цій частині знову з'являться улюблені герої, яких зіграють Сем Вортінгтон, Зої Салдана та Сігурні Вівер. 12 грудня презентація картини відбулася у Лос-Анджелесі та зібрала ще й безліч знаменитих гостей.

Одна з головних акторок фільму Зої Салдана продемонструвала на цьому заході розкішний образ від Модного дому Schiaparelli із кутюрної колекції осінь-зима 2022. Сукня не мала бретельок, була виготовлена з оксамиту та атласного шовку. Особливістю та головною прикрасою сукні стала спідниця до колін виконана у вигляді квітки. Зої доповнила образ чорними босоніжками із золотистим оздобленням.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

На захід вона прийшла зі своїм чоловіком – італійським художником Марко Перего.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Також варто відзначити й інші деталі образу акторки, наприклад, досить незвичайний вибір зачіски з коротким чубчиком, а також золотий чокер на шиї з рожевим каменем.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Раніше Зої демонструвала не менш незвичайні вбрання. Наприклад, у Сеулі на публіку вона вийшла в ефектному та блискучому образі від Valentino з колекції весна-літо 2023 року.

Зої Салдана з колегами / Фото: Associated Press

Зої Салдана з колегами / Фото: Associated Press

Також у Сеулі Салдана одягала класичний лук, що складався зі спідниці з розрізами, блейзера та майки у білизняному стилі.

Зої Салдана з колегами / Фото: Associated Press

Також акторка демонструвала образ від Alexander McQueen із колекції Pre Fall 2022. У цій сукні Зої з'явилася в Лондоні.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

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