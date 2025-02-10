У сукні зі спокусливим бюстом: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" Рейчел Броснаген на церемонії

Зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" – Рейчел Броснаген – відвідала 30-ту щорічну церемонію вручення нагород Critics Choice Awards, яка відбулася у Barker Hangar у Санта-Моніці.

На івенті вона постала у вечірній чорній сукні максі, у якій її фігура мала стрункий вигляд. Вбрання на плечах було розшите чорними паєтками і камінням. Та головний акцент у її образі був на відвертому декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Рейчел зробила елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами, ніжний макіяж і манікюр кольору гнилої вишні. Вуха Броснаген прикрасила лаконічними сережками з камінням, а руки – каблучками з великим камінням.

Нагадаємо, Рейчел Броснаген на вечірці з нагоди запуску колаборації бренду Кім Кардашян Skims із Swarovski з'явилася у чорній сукні з паєтками і пікантним декольте від бренду Rasario.

Читайте також: