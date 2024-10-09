У сукні зі спокусливим декольте: американська співачка у вечірньому луку постала на світській події

Вікторія Моне мала привабливий вигляд на премії.
Американська соул-співачка Вікторія Моне відвідала церемонію нагородження премії журналу Glamour "Жінка року", яка відбулася у Нью-Йорку.
На червоній доріжці вона постала у вечірній асиметричній чорній сукні з кутюрної колекції весна-літо 2024 бренду Gaurav Gupta. Вбрання мало розріз спереду, довгі рукава, оголену зону декольте і одного плеча, а також було прикрашене золотими фігурними деталями.
Декольте зірки мало спокусливий вигляд.
Моне аутфіт доповнила чорними гостроносими туфлями і сережками від Rainbow K. Вона зробила високу зачіску, макіяж із пишними віями і шоколадною помадою, а також довгий манікюр із блискітками.
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