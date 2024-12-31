У сукні зі спокусливим декольте: британська модель у пікантному луку зібралася на вечірку

Джессіка Гейл має гарну фігуру, тому любить її підкреслювати сексуальним вбранням.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram фото свого нового пікантного образу.

Білявка позувала у довгій сукні з анімалістичним принтом і на тонких бретельках. Головний акцент у її луку був на пишному і сексуальному декольте.

Джессіка Гейл

Аутфіт Джес доповнила бежевими босоніжками і білою сумкою. Волосся вона зібрала у високий пучок, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із пишними віями, прикрасила руки золотими браслетами і каблучками.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл сфотографувалася на ліжку у спальні у мініатюрній чорній сукні з відвертим вирізом.

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