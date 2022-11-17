У сукні зі спокусливим декольте: чарівна Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі серіалу

53-річна акторка у жіночному образі представила серіал зі своєю участю.

Кетрін Зета-Джонс презентувала серіал Wednesday від Netflix, у якому зіграла головну роль. Прем'єра відбулася Hollywood Legion Theater у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці акторка з'явилася в ефектному жіночному образі. На ній була обтисла біла сукня максі фасону "рибка" від бренду Maticevski, яка мала сексуальне V-подібне декольте.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Укладання з локонами, вечірній макіяж, діамантові сережки і масивна каблучка з камінням завершила аутфіт Зети-Джонсон.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Компанію зірці на івенті склав її син Ділан, на якому був костюм баклажанового кольору, чорна футболка і золотий ланцюх на шиї.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

До слова, у серіалі Wednesday Зета грає роль Мортіші Аддамс - матері сімейства Аддамс. У першому сезоні Wednesday буде 8 серій.

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