Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У сукні зі спокусливим декольте: учасниця "Холостяка-13" на церемонії троянд продемонструвала ефектний аутфіт

У сукні зі спокусливим декольте: учасниця "Холостяка-13" на церемонії троянд продемонструвала ефектний аутфіт

У сукні зі спокусливим декольте: учасниця "Холостяка-13" на церемонії троянд продемонструвала ефектний аутфіт

Арттерапевтка Вероніка з'явилася на фінальній церемонії випуску в елегантному пишному вбранні.

Під час церемонії троянд у другому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк-13" дівчата постали у красивих образах.

Одна з них – арттерапевтка Вероніка – продемонструвала ефектний аутфіт у чорній корсетній сукні з пишною спідницею та оголеними плечима. Головний акцент у її луку був на пікантному декольте.

©
©

Вероніці зробили високий хвіст і вечірній макіяж. У вухах у неї були елегантні сережки у вигляді квітів, а на шиї – золотий ланцюжок із підвіскою.

©

Нагадаємо, другий випуск проєкту покинуло двоє дівчат.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація