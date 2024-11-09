У сукні зі спокусливим декольте: учасниця "Холостяка-13" на церемонії троянд продемонструвала ефектний аутфіт

Під час церемонії троянд у другому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк-13" дівчата постали у красивих образах.

Одна з них – арттерапевтка Вероніка – продемонструвала ефектний аутфіт у чорній корсетній сукні з пишною спідницею та оголеними плечима. Головний акцент у її луку був на пікантному декольте.

Вероніці зробили високий хвіст і вечірній макіяж. У вухах у неї були елегантні сережки у вигляді квітів, а на шиї – золотий ланцюжок із підвіскою.

Нагадаємо, другий випуск проєкту покинуло двоє дівчат.

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